DEARY HIGH SCHOOL
Honor Roll (3.5 GPA or higher):
Senior — Collin Anderson, Kaitlyn Carr, Molly Corey.
Junior — Delainee Ellsworth, Kole Johnson, Jasmine Leonard, Emily Scott, Triniti Wood, Dantae Workman.
Sophomore — Tucker Ashmead, Stacy Austin, Blaine Clark, Kenadie Kirk, Laithan Proctor, Carl Stanton, Gretchen Stokes, Araya Wood.
Freshman — Richard Styre.
Eighth Grade — Kori Bovard, Reece Frederick, Karmen Griffin, Jaymon Keen, Jacob Mechling, Madelyn Proctor, Kaylee Wood, Abigail Yanak.
Seventh Grade — Landon Boothby, Emily Bovard, Blake Clark, Cooper Heath, Kyla Knight, Allie Vincent, Sophia Winter.
Sixth Grade — Paisley Capps,Scarlet Donigian.
UNIVERSITY OF IDAHO
Dean’s List (Spring 2022, 2.5 GPA or higher):
Deary — Ashauntay A. Leonard, Emiley G. Proctor, Katy Mottern, Loriza R. Atkinson.
Genesee — Austin E. Pope, Claire D. Smith, Coltin K. Pope, Jonathan T. Kopf, Kaylee S. Flodin, Kendra N. Murray, Kyra L. Scharnhorst, Marcus J. Johnson, Ryle W. Flodin, Truman W. Renton, Virginia M. Monk, Owen W. Crowley.
Harvard — Charis B. Peever.
Juliaetta — Ethan M. Graves, Mina R. Sandino, Misty R. Lewis.
Moscow — Abe A. Christensen, Abigail N. Visger, Adrian Sanford, Ailis K. Grieshaber, Alden L. Connors, Alexander C. Sanford, Amara K. Bailey, Amin Rezamand, Angel M. Kalasz, Anna L. Barton, Anna R. Williams, Anthony J. Plummer, Anya K. Payne, Arturo D. Bieghler, Benjamin G. McMurtry, Benjamin K. Ramalingam, Benjamin M. Ting, Bergan E. Ostvig, Braeden P. Nierman, Brock C. Golightly, Brooke E. Maculley, Caia M. Monson, Caleb M. Wilson, Caleb S. Strong, Cameron R. Hewitt, Camille E. Niehenke, Carson B. Sass, Char M. Stevens, Chloe C. White, Christina Grace-Thomas, Claire A. Qualls, Colin D. Walker, Cooper L. Trail, Cooper R. Stephens, Cre’Elle O. Lanier, David M. Jessup, Dylan R. Tanner, Dylan W. Thompson, Elle Rasmussen, Emily C. Levine, Emily H. Waltner, Emily R. Taylor, Emma N. Sattler, Eric W. Thorsteinson, Erick Pimienta Tovar, Ethan M. Guzman, Ethan M. Miller, Gabriel M. Bandle, Gabriella M. Eldridge, Gianna T. Molnar, Grace J. McGreevy, Gracie A. Foutch, Grant Clary, Hannah L. Kindelspire, Ibrahim M. Mansour, Isaiah K. Hewitt, Jacob A. Brown, Jacob T. Johnson, Jade L. Osborne, James E. Craig, Jana Veleva, Jared M. Grieb, Jayden O. Pope, Jillian L. Guier, Johnny R. Gray, Jordan E. Burgess, Jordan L. Schwartz, Joseph C. Miller, Josephine R. Sanford, Joshua R. Whatley, Justin D. Kozlowski, Kacy Youmans, Katie L. Wilkerson, Kayla L. Stenzel, Keaton J. Hewitt, Kel E. Larson, Khadeeja M. Mansour, Kip E. Rittenhouse, Kirk McKinlay, Kyle M. Richmond, Lacey M. Jones, Lola E. Bangudu, Lukas J. Willits, Luke E. McGreevy, Luke T. Sokoloski, Luther M. Michaels, Lydia P. Goodwin, Mackenzie M. Bielenberg, Maddison M. Buchholz, Madeleine G. Johnson, Madison R. Engberg, Mary G. Visger, Mason P. Burke, Maxwell L. Radil, Mckenzy H. Bogden, Mete K. Yuksel, Mia E. Berrett, Michael A. Sumner, Michael G. Paz, Michaela A. Clark, Monica M. Burnette, Morgan C. Neal, Nataly Davies, Nicholas J. Van Nuland, Nicole A. Johnson, Nikki M. Hodge, Noah F. Gregg, Noah G. Miller, Noah W. Nimmer, Oakley R. Todd, Owen Kyong-McClain, Peter L. Goebel, Peyton M. Claus, Preston R. Bielenberg, Rebecca J. Muse, Rebekah L. Fullerton, Reef M. Diego, Sadie R. Ringo, Samantha R. Hammes, Samuel G. Preston, Sarah R. Greenwalt, Shaelyn E. Mills, Shelby J. Davis, Sidney C. Sanford, Skye B. Northcutt, Slade Castle, Sophia Grace C. Sivula, Sophie M. Gomulkiewicz, Spenser E. Scruggs, Stacey R. Sullivan, Steven P. Frank, Suzzanne A. Storhok, Taylor E. Watson, Teagan M. Riley, Ted A. Jessup, Topher L. Squires, Travis M. Gray, Trevin R. Gottschalk, Willow J. Crites, Yvette A. Bonney, Yvonne Danich, Zachary D. Pfaff, Zachary X. Wnek, Zaiden O. Espe, Breanna B. Murdoch.
Potlatch — Cole J. Wallen, Madyson D. Cessnun, Savanna M. Pagel, Tanner A. McGreal.
Troy — Abbygael E. Weller, Blazie Gilder, Chase A. Thompson, Connor J. Spencer, Dara R. Loder, Jaycee A. Johnson, Jordyne R. Fredrickson, Katy M. Doumit, Mack P. Hagenbaugh, Rudy D. Christianson, September R. Wickham, Seth E. Lunders, Sophia S. Raasch.
Viola — Ashley E. Kirk, Brett R. Taggart, Courtney J. Volk, Isabel R. Huggins, Lane H. Hanson, Nikolaus A. Albrecht, Rheanna Anderson.
Pullman — Amy K. Stanley, Avery G. Reneau, Bryce A. Hendrickson, Hasan D. Ikiz, Jedidiah D. Byers, Katherine M. Pry, Lachlan N. Smith, McKenzie G. Peringer, Sam M. Leeper, Steven R. Burkett, Ty N. Hendrickson.
Colton — Francis M. O’Toole.
CENTRAL METHODIST UNIVERSITY
Dean’s List (Spring 2022, 3.5 GPA or higher):
Moscow — Landis David Duffett
IOWA STATE UNIVERSITY
Dean’s List (Spring 2022, 3.5 GPA or higher):
Pullman — Taylor Elexa Ross
UNIVERSITY OF ALABAMA
Dean’s List (Spring 2022, 3.5 GPA or higher):
Colfax — Kari Largent. Pullman — Austin Jones.