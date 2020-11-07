UNIVERSITY OF WASHINGTON
The following students were named to the Dean’s List (GPA 3.5 or higher) for the spring 2020 quarter.
COLFAX: Madelyne Ann Gribble Avila, Christopher Michael Koenig,
COLTON: Emma G Schultheis
PULLMAN: Robert James Allen, Chiara Leilani Allen-Featherman, Justin James Ballard, Paula A Barona, Charis Renee Baty, Emily Ann Brunelli, Liam Beck Brunelli, Scott Eric Carlson, Jakob Taylor Christen-Cooney, Joy Dang, Jesus Gallegos, Lucy Yue Gao, Sophia Mengyuan Guo, Sunnya Kailang Hu, Aasiya Islam, Trager Joswig-Jones, Sebastien Tristan Lewis, Isaac Burton Love, Dana Daochen Lu, Jacqueline Marie McAleer, Ryan Douglas McCluskey, Callum R McCubbin, Spencer Ruettiger McKee, Angel Chukwumuanya Nkwonta, May Qiang, Matthias Keiluweit Roberts, Quentin Wolf Steber Roberts, William C Schlott, Darshil Nirajkumar Shah, Kyra Ashley Sherwood, Daeun Shim, John Shim, Aaron Su, Sara Diana Ulibarri, Yang Yang, Joia W Zhang, Bert Zhao